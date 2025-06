Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil: IA crava confrontos

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta segunda-feira (2), às 15h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). Veja a previsão da "Grok", inteligência artifical do "X", para os confrontos.

Ao todo, seguem na disputa 16 sobreviventes, que avançaram depois das respectivas disputas da terceira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô seguem vivos na competição.

Confrontos Simulados

São Paulo vs. Flamengo

Um clássico nacional entre dois gigantes do futebol brasileiro, prometendo jogos emocionantes. Corinthians vs. Athletico-PR

O Timão enfrenta o Furacão em um duelo que reúne tradição e competitividade. Palmeiras vs. Botafogo

O Verdão encara o Fogão em uma disputa que pode ser decidida nos detalhes. Internacional vs. CSA

O Colorado tem o favoritismo contra o time alagoano, mas surpresas são comuns na Copa do Brasil. Bahia vs. Retrô

O Tricolor de Aço enfrenta a equipe pernambucana, que busca surpreender no torneio. Atlético-MG vs. Vasco

Um confronto de peso entre o Galo e o Cruzmaltino, ambos com muita história. Cruzeiro vs. Bragantino

A Raposa tenta superar o Massa Bruta para avançar às quartas de final. Fluminense vs. CRB

O Tricolor carioca enfrenta o time alagoano em busca de uma vaga na próxima fase.

🔰 Clubes que estarão no sorteio da Copa do Brasil

⚽ Flamengo

⚽ Fluminense

⚽ Botafogo

⚽ Vasco

⚽ São Paulo

⚽ Palmeiras

⚽ Corinthians

⚽ Red Bull Bragantino

⚽ Atlético-MG

⚽ Cruzeiro

⚽ Internacional

⚽ Athletico-PR

⚽ CRB

⚽ CSA

⚽ Bahia

⚽ Retrô

📆 Datas da Copa do Brasil

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 29, 30 e 31 de julho. Já as partidas de volta devem acontecer entre 5 e 7 de agosto. Confira abaixo as datas de todas as fases da competição.

Oitavas de final: 29-31 de julho (jogos de ida); 5-7 de agosto (jogos de volta)

Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)

Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)

✅ FICHA TÉCNICA

Sorteio da Copa do Brasil

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho de 2025, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: CBF TV, no YouTube