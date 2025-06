Técnico do Cruzeiro procura manter os pés da equipe no chão

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo (1º), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, falou sobre a evolução da equipe e os objetivos na temporada. Depois de um início muito ruim, a equipe celeste cresceu de rendimento e está há 11 partidas sem ser derrotada, ocupando a vice-liderança do Brasileirão e classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil – o sorteio dos confrontos será nesta segunda-feira (2), à tarde.

- Nenhum treinador consegue num toque de mágica mudar a equipe, precisa de processo e foi o que aconteceu. Os jogadores estão a desenvolver e acredito que há espaço para a gente evoluir mais. Este é sempre o caminho. Sem tirar o pé do chão e saber que o que trouxe a essa fase foi o trabalho dos jogadores, o empenho, a qualidade, a atitude. Por isso, não podemos perder esses valores que serão importantes – afirmou Leonardo Jardim.

Defesa do Cruzeiro teve atuação brilhante na vitória sobre o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O técnico do Cruzeiro lembrou que a equipe começou o Brasileirão sob desconfiança:

- No início do campeonato, ganhamos do Mirassol e fomos desvalorizados… O Cruzeiro é uma equipe que está evoluindo, seus jogadores têm mostrado competência no futebol e nos resultados. Mas como não éramos candidatos a cair no início, agora não somos candidatos a ganhar o campeonato. Queremos ir a cada jogo respeitando os adversários e impor as nossas ideias de futebol, e depois verificar o que essa competência vai nos dar. Não vamos mudar nossos objetivos, todos sabem que o grande objetivo do clube é voltar à Libertadores, mas nosso objetivo no dia a dia é olhar o próximo jogo, com capacidade de trabalho, seriedade e luta pelos resultados, que é o que nos pede os adeptos e o presidente – explicou Leonardo Jardim.

Técnico do Cruzeiro dá os méritos pela boa fase da equipe aos jogadores

Leonardo Jardim também procurou dar os méritos pela boa fase aos jogadores:

- Os jogadores têm tido capacidade de trabalho, tudo isso é deles. O treinador procura apenas orientar e eles têm seguido esse caminho de uma forma espetacular. Temos conseguido tirar o melhor de cada um. Minha cara, às vezes, sou meio camaleão. Tento fazer o melhor aproveitamento do que são os meus jogadores. Só posso fazer minha cara com os jogadores que temos e

procurei no elenco jogadores que tinham a capacidade de jogar da forma que tinham condições de jogar. Estão de parabéns os atletas pelo empenho – disse.

O Cruzeiro volta a jogar somente no dia 12, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão. Por isso, os jogadores ficam de folga até quinta-feira (5), quando se reapresentam na Toca da Raposa.