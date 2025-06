No duelo de garotos, Kaiki, do Cruzeiro, leva a melhor sobre Estêvão

O lateral-esquerdo Kaiki foi um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo (1º), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem jogador cruzeirense teve uma difícil missão e saiu-se muito bem: anular o atacante Estêvão, que fazia sua última apresentação pelo Verdão em gramados brasileiros antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.

O bom desempenho de Kaiki pode ser comprovado por números. Segundo o app de estatísticas e dados do futebol Sofascore, o lateral do Cruzeiro, de 22 anos, ganhou nove duelos, fez 16 ações defensivas e sete desarmes. Kaiki também deu a assistência para o primeiro gol de Kaio Jorge, logo a 1’15 de jogo. O lateral desviou de cabeça a bola que veio do escanteio cobrado por William, antes de o atacante completar também de cabeça.

Kaiki contou qual foi a orientação que recebeu do técnico Leonardo Jardim para fazer a marcação sobre Estevão:

- Ele passou orientação para todo mundo. O Estêvão é um caso à parte, então precisava da aproximação do Jonathan e do Lucas Silva para ajudar a marcar, o que conseguimos fazer bem e anular o melhor ponta do Brasil durante a maior parte do jogo – afirmou o lateral do Cruzeiro.

Estêvão não teve facilidade diante da marcação de Kaiki, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Nem mesmo o cartão amarelo, que recebeu aos 42 minutos do primeiro tempo, por falta justamente em Estêvão, inibiu a atuação de Kaiki na vitória do Cruzeiro:

- Assisti a alguns vídeos. Não tem como marcar um ponta desse sem assistir vídeos. Foi muito difícil marcar ele. Tomei um cartão ali no primeiro tempo. Ficou mais difícil ainda pra dar o bote. Não dá para saber pra que lado que ele vai. Foi difícil. Mas a equipe ajudou bastante, se aproximando. Isso foi essencial pra fazer uma bela partida – disse.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou à vice-liderança do Brasileiro, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo e com vantagem no saldo de gols sobre o Red Bull Bragantino, que também tem 23 pontos. O próximo jogo da Raposa será dia 12, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.