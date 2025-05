Escalações de Cruzeiro x Flamengo: Gabigol começa no banco

O atacante Gabigol, mesmo depois das boas atuações contra Palestino e Vila Nova-GO, fica no banco de reservas do Cruzeiro no jogo deste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, contra o Flamengo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vez que o jogador tem a possibilidade de enfrentar o clube carioca que deixou ao fim da temporada passada.

O técnico Leonardo Jardim optou por manter a equipe que vem atuando como titular desde a terceira rodada do Brasileirão, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis.



Assim, o Cruzeiro está escalado com:



Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.



O Cruzeiro está com 10 pontos ganhos e venceu os três jogos que fez como mandante: 2 a 1 sobre o Mirassol, 3 a 0 no Bahia, ambos no Mineirão, e 1 a 0 diante do Vasco, em Uberlândia, na rodada passada, domingo (27).



O Flamengo tem 14 pontos e ainda não perdeu neste Brasileirão. O técnico Filipe Luís escala a equipe com:



Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro.

Retrospecto recente de Cruzeiro x Flamengo é favorável ao time carioca

Se o retrospecto geral entre Cruzeiro e Flamengo é equilibrado, com 35 vitórias da Raposa, 39 do Urubu e 27 empates, o histórico recente do confronto é amplamente favorável ao time carioca. Nas últimas 20 partidas, o Cruzeiro venceu apenas três vezes, e o Flamengo, 13 – houve quatro empates.

No Mineirão, o Cruzeiro não vence desde junho de 2015, quando fez 1 a 0, pelo turno do Brasileirão. Depois, foram sete jogos, com cinco vitórias rubro-negras e dois empates. A equipe celeste marcou somente dois gols nesses jogos e levou nove.