Cruzeiro e Flamengo estarão frente a frente mais uma vez na história, um dos jogos mais remete à decisão do futebol brasileiro. Recentemente, as duas equipes decidiram a Copa do Brasil, inclusive, em 2017. No Campeonato Brasileiro, o empate prevalece, mas no número de vitórias quem tem vantagem, mesmo que mínima, são os cariocas. O Lancepédia te conta tudo sobre Cruzeiro x Flamengo no Brasileirão.

Retrospecto geral de Cruzeiro x Flamengo no Brasileirão

Em 58 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou a melhor em 25 oportunidades (40%), o Cruzeiro venceu 23 partidas (37%) e houve 14 empates (23%). O Rubro-Negro também lidera o número de gols marcados: 100 contra 85 do Cruzeiro.

Total de jogos: 58 Vitórias do Cruzeiro: 23 (37%) Vitórias do Flamengo: 25 (40%) Empates: 14 (23%) Gols do Cruzeiro: 85 (média de 1,02 por jogo) Gols do Flamengo: 100 (média de 1,02 por jogo)

Jogos com mando do Cruzeiro

Atuando como mandante, o Cruzeiro disputou 30 jogos contra o Flamengo no Brasileirão, com 13 vitórias (43%), sete empates (23%) e 10 derrotas (33%).

Jogos: 30

Vitórias do Cruzeiro: 13

Empates: 7

Vitórias do Flamengo: 10

Jogos com mando do Flamengo

Já o Rubro-Negro foi o mandante em 32 oportunidades, quando conseguiu 15 vitórias (47%), sete empates (22%), além de 10 derrotas para o time mineiro (31%).

Jogos: 32

Vitórias do Flamengo: 15

Empates: sete

Vitórias do Cruzeiro: 10

Maiores vitórias no Brasileirão

Cruzeiro:

3x0 – Brasileirão 2014 (em casa)

3x1 – Brasileirão 1974 (fora de casa)

Flamengo:

5x1 – Brasileirão 2011 (em casa)

2x0 – Brasileirão 2023 (fora de casa)

Resultados mais repetidos de Cruzeiro x Flamengo no Brasileirão

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo – O resultado mais comum em jogos com o Cruzeiro sendo mandante ocorreu sete vezes.

Flamengo 1x1 Cruzeiro – Empate repetido 9 vezes com o clube carioca sendo mandante.

Estatísticas detalhadas

Cruzeiro

Jogos: 30 Vitórias: 13 Gols marcados: 85 Gols sofridos: 100 Jogos em que marcou gols: 65% Jogos em que sofreu gols: 75% Maior sequência de vitórias: 7 Maior sequência sem vencer: 5 Maior sequência de derrotas: 8

