Escalações de Cruzeiro x Bahia: Raposa repete time

O técnico Leonardo Jardim repete a escalação do empate por 1 a 1 com o São Paulo, domingo (13), no Morumbis, para a partida do Cruzeiro contra o Bahia, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Mineirão, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os atacantes Gabigol e Dudu continuam no banco.

O zagueiro Jonathan Jesus também não volta ao time do Cruzeiro, mesmo após cumprir suspensão automática contra o São Paulo, no domingo (13). Uma novidade da equipe ficará no banco: o atacante Dinenno, que não joga há mais de oito meses, por causa de lesão no joelho direito.

O Cruzeiro está escalado pelo técnico Leonardo Jardim com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Jonathan Jesus fica no banco de reservas para o jogo contra o Bahia (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

No Bahia, o técnico Rogério Ceni não contará com o zagueiro Kanu, que deixou o jogo contra o Mirassol com lesão na panturrilha direita e no tendão de Aquiles. O zagueiro Gabriel Xavier, o lateral Iago Borduchi e o atacante Michel Araújo também continuam de fora da equipe. Já o atacante Lucho Rodríguez se recuperou e fica no banco.

O Bahia está escalado com:

Ronaldo, Arias, Ramos Mingo, Fredi e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Erick; Cauly, Erick Pulga e Willian José.

O Cruzeiro vem de empate com o São Paulo por 1 a 1, domingo (13), no Morumbis, depois de vencer o Mirassol (2 a 1) e perder para o Internacional (3 a 0). O Bahia empatou seus três jogos: 1 a 1 com o Mirassol, domingo (13), 2 a 2 com o Santos e 1 a 1 com o Corinthians.

Cruzeiro e Bahia já se enfrentaram 28 vezes no Mineirão, e a Raposa leva ampla vantagem no retrospecto. A equipe celeste venceu 20 jogos, empatou sete e perdeu apenas um, justamente o da entrega de faixas ao campeão brasileiro de 2013. O Cruzeiro marcou 53 gols e o Bahia, 14.

Veja os jogos de Cruzeiro e Bahia na quinta rodada do Brasileirão

Na próxima rodada, a quinta do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Bahia joga na segunda-feira (21), às 19h, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova.