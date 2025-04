Cruzeiro ou Bahia? Veja qual SAF tem o elenco mais valioso

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17) pela 4ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Separados por apenas um ponto no campeonato, as equipes fazem um duelo direto na parte de baixo da tabela.

Fora de campo, o confronto também é marcado pelo embate entre duas Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Mas, afinal, qual dos dois elencos vale mais? Abaixo, o Lance! Biz apresenta todos os detalhes.

Cruzeiro x Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mesmo com os dois clubes tendo elencos com valores de mercado semelhantes, o Bahia leva uma ligeira vantagem sobre o Cruzeiro. O Tricolor de Aço é avaliado em R$ 615,47 milhões, enquanto o Cabuloso aparece logo atrás, com um valor de R$ 599,08 milhões.

O jogador mais caro entre os elencos, no entanto, é o meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, valendo R$ 66,9 milhões. Logo atrás, aparecem três jogadores do Bahia. Rodrigo Nestor, Luciano Rodríguez e Jean Lucas estão avaliados em R$ 53,3 milhões.

Matheus Pereira em comemoração com a camisa do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja o top-10 dos atletas mais valiosos entre as equipes

1) Matheus Pereira (Cruzeiro) - R$ 66,9 milhões 4) Rodrigo Nestor (Bahia) - R$ 53,3 milhões 4) Luciano Rodríguez (Bahia) - R$ 53,3 milhões 4) Jean Lucas (Bahia) - R$ 53,3 milhões 7) Fabrício Bruno (Cruzeiro) - R$ 46,8 milhões 7) Matheus Henrique (Cruzeiro) - R$ 46,8 milhões 7) Christian (Cruzeiro) - R$ 46,8 milhões 8) Caio Alexandre (Bahia) - R$ 43,4 milhões 10) Kayki (Bahia) - R$ 40,1 milhões 10) Gabigol (Cruzeiro) - R$ 40,1 milhões

Dados do Transfermarket*

Qual é a SAF mais cara?

De acordo com um estudo realizado pela Sportsvalue, empresa especializada em marketing esportivo, em dezembro de 2024, o valor da SAF do Cruzeiro é de R$ 1,472 bilhão, enquanto o Bahia tem o valor de R$ 875 milhões.

Vale destacar que esses números representam o valor atual das instituições segundo a avaliação da Sportsvalue, e não o valor pelo qual os clubes foram vendidos.