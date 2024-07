Dupla do Cruzeiro está no radar de Dorival Jr. para Seleção Brasileira

Matheus Pereira e William estão chamando atenção - Foto: Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 12:50 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro tem feito uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro até este momento. A Raposa está na sétima colocação, com 29 pontos, e os reforços ainda estão começando a jogar. No entanto, dois nomes tem chamado atenção e estão no radar de Dorival Jr. para a Seleção Brasileira.

O lateral-direito William e o meia Matheus Pereira são atletas de grande destaque atualmente. Eles são cotados para a próxima convocação de Dorival para a Seleção Brasileira, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A informação foi divulgada pela "Rádio Itatiaia".

Dorival Júnior admira o futebol de Matheus Pereira há algum tempo. Desde a época de São Paulo que o treinador analisa a forma de jogar do atleta. No entanto, na visão do técnico, o camisa 10 precisa ter mais regularidade.

Pelo lado de William, os jogos recentes chamaram bastante atenção. Assim, o treinador da Seleção Brasileira avalia o nome para uma possível convocação em breve, sobretudo, em caso de problemas para chamar nomes no mesmo setor.

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 em setembro. No dia 5, contra o Equador, no Brasil, e no dia 10 contra o Paraguai, fora de casa.