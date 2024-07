Cruzeiro volta aos trabalhos e tem problema no time titular

Fernando Seabra analisa opções para o Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 08:00 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro volta aos treinamentos na Toca da Raposa II, já pensando no jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Mineirão. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Fernando Seabra tem um problema para escalar o time titular.

Isso porque o meia Álvaro Barreal não poderá entrar em campo. Ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o treinador cruzeirense analisa as opções para colocar o time em campo. E a ausência pode fazer o esquema tático mudar.

Contra o Palmeiras, no último sábado (20), na derrota por 2 a 0, o meia foi substituído por Vitinho. A alteração ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo.

Outras duas opções que o treinador tem são Matheus Henrique e Japa, ambos considerando que o time terá postura mais defensiva. No entanto, o técnico pode colocar em campo Robert e Lautaro Díaz. Desta forma, o time ficaria mais ofensivo.

Matheus Henrique busca titularidade no Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. O Juventude, por sua vez, está na 12ª posição, com 20 somados.