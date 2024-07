Dudu comemora gol que rebaixou o Cruzeiro em 2019 (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 20/07/2024 - 08:00 • São Paulo

O Palmeiras recebe o Cruzeiro nesta noite de sábado (20) no Allianz Parque e o jogo terá um misto de emoções para o atacante Dudu, que mais uma vez reencontra o time que o formou para o futebol e que fez o jogador arrumar uma grande confusão com a torcida alviverde no último mês.

Dudu chegou a ser anunciado como reforço do Cruzeiro nas redes sociais do clube celeste, mas acabou desistindo da ideia e seguiu a sua história no Palmeiras.

Desde que voltou ao futebol brasileiro, em 2021, após rápida passagem pelo Catar, Dudu não enfrentou mais o Cruzeiro, que passou três temporadas na segunda divisão do nosso futebol.

Na temporada passada, nos dois jogos que fez contra o Cruzeiro, Dudu não esteve em campo em nenhum deles.

Desde a novela com o Cruzeiro, o ídolo alviverde que retornava de uma grave lesão no joelho, não foi titular do Palmeiras em nenhum jogo e vai ganhando cada vez mais minutos por parte de Abel Ferreira.

Com a lesão de Estevão, Felipe Anderson pode ganhar uma vaga entre os onze titulares e Dudu também briga por uma vaga na ponta direita, que hoje é ocupada por Rony.

Em seus quase dez anos de Palmeiras, Dudu já fez importantes gols em cima do Cruzeiro, inclusive o gol que rebaixou os mineiros para a Série B, em 2019, no Mineirão.