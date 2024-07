Cruzeiro divulga lista e segue sem volante e atacante

Treino na Toca da Raposa 2, Fernando Seabra define o time - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 07:24 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, partida deste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. As grandes expectativas estavam na estreia do volante Walace e o retorno de Juan Dinenno.

No entanto, o técnico Fernando Seabra preferiu deixar os atletas de fora no momento. Assim, a tendência é que o Cruzeiro repita a escalação do time que venceu o Bragantino, por 2 a 1.

Tanto Walace quanto Dinenno já estavam com o elenco há alguns dias. Todavia, o treinador entendeu que eles precisam ainda de mais alguns dias antes do primeiro jogo. O volante aprimora a parte física antes de conseguir fazer sua estreia. Já o atacante se recupera de uma cirurgia no púbis.

Como está a situação do Cruzeiro no Brasileirão

A Raposa está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. O Palmeiras entra em campo na vice-liderança, com 33 somados.

Fernando Seabra treina o time do Cruzeiro na Toca da Raposa II - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O provável Cruzeiro é: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.