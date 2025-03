Dudu avisa que Cruzeiro vai brigar pelo título brasileiro

O atacante Dudu garante que o Cruzeiro entra no Campeonato Brasileiro pensando em conquistar o título, mas, assim como o técnico Leonardo Jardim, admite que há outras equipes mais bem preparadas. A Raposa estreia na competição neste sábado (29), contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30.

- Quando se está no Cruzeiro, não tem como pensar em outra coisa sem ser títulos. Sabemos que têm outros times há bastante tempo jogando juntos e que começam à nossa frente. Temos que superar isso com trabalho, no dia a dia. Acho que temos condições de brigar no topo, mas sabemos que precisamos de ajustes – afirmou Dudu, em entrevista nesta quarta-feira (26), na Toca da Raposa.

Dudu reconhece que, para disputar o título brasileiro deste ano, o Cruzeiro terá de melhorar muito o rendimento apresentado até aqui na temporada:

- Temos que fazer melhor. Espero que a gente possa fazer diferente do que fizemos no Campeonato Mineiro, que foi muito abaixo. Espero que possamos ser mais competitivos, marcar mais forte, definir as jogadas mais rápido, com gols. Quando se bota a camisa do Cruzeiro, tem que saber que está em um time grande e as pessoas cobram resultados. Temos que buscar fazer o Cruzeiro voltar para o topo – disse o atacante.

Dudu conhece bem adversário de estreia do Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ex-jogador do Palmeiras, Dudu conhece bem o adversário da estreia do Cruzeiro:

- O Mirassol é muito difícil de se jogar contra, tanto em casa quanto fora. Temos que ter respeito. É a primeira vez que eles vão jogar a Série A e, por isso, não vão facilitar. Temos que nos preparar para começar bem forte o Campeonato Brasileiro – avisou.

Apesar do mau desempenho do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Dudu fez boas partidas, principalmente após a saída do técnico Fernando Diniz. No entanto, ele não está satisfeito:;

- Eu me cobro muito. Acho que sempre tenho de estar melhorando, nos treinos e nos jogos. Não sou acomodado e tenho de mostrar a cada dia porque estou no Cruzeiro. Sempre fui assim, por isso ganhei vários prêmios. Espero que possa fazer isso também no Cruzeiro: estar disputando prêmios individuais que marcam o jogador em sua carreira – comentou.

Ao contrário de Gabigol, Dudu não estabelece meta pessoal para o Brasileirão

Se o companheiro de ataque Gabigol prometeu ao dono da SAF, Pedro Lourenço, marcar 20 gols no Campeonato Brasileiro, Dudu prefere não fazer projeções:

- Se o Gabigol fizer 20 gols, vou estar feliz, porque significa que vamos estar brigando pelo título, mas não sou de prometer nada – afirmou o atacante.