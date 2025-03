Dono da SAF do Cruzeiro revela promessa de Gabigol

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, revelou, nesta segunda-feira (24), que o atacante Gabigol lhe prometeu fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro deste ano, que começa para a Raposa no próximo sábado (29), na partida contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão.

- Eu tenho plena confiança nele e a esperança que ele vai dar retorno. O Gabriel é um cara bacana e está engajado e estou esperando que dê muitos gols... Ele me prometeu fazer 20 gols no Brasileiro – afirmou o dirigente do Cruzeiro.

Pedro Lourenço esteve na manhã desta segunda-feira (24), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para a reeleição do presidente Ednaldo Rodrigues. Candidato único, ele ficará no cargo até 2030.

Gabigol terá de se superar para cumprir promessa

Para cumprir a promessa feita ao dono da SAF do Cruzeiro, Gabigol terá de melhorar sua média de gols em Campeonatos Brasileiros. Em 236 partidas pela competição, o atacante marcou 113 gols, média de 0,48 por jogo. Com essa média, se atuar nas 38 partidas do Cruzeiro na competição, Gabigol chegaria a 18 ou 19 gols em 2025.

Nas 11 edições de que já participou, Gabigol apenas uma vez chegou aos 20 gols. Foi em 2019, quando fez 25 pelo Flamengo e foi o artilheiro do Brasileiro – no ano anterior, havia marcado 18 gols pelo Santos e também se tornado o principal goleador da competição.

Na era dos pontos corridos, desde 2003, Gabigol é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás de Fred, com 158 gols, e Diego Souza, com 130. No ano passado, ele ultrapassou Wellington Paulista, que marcou 109 vezes.

Veja o desempenho de Gabigol em cada participação em Brasileiros: