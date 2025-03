Sem Galvão Bueno, Amazon define equipe de transmissão para Cruzeiro x Mirassol

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 se inicia neste sábado (25) com seis jogos. Um deles é a partida entre Cruzeiro e Mirassol, às 18h30, no Estádio Mineirão. O confronto terá transmissão da plataforma de streaming Amazon Prime. Conforme apurou o Lance!, o narrador Galvão Bueno não irá participar de determinada transmissão.

Para a ocasião, a Amazon Prime selecionou o narrador Rômulo Mendonça para transmitir as emoções da partida. Ele será acompanhado pelos comentaristas Rafael Oliveira e Mauro Neves, além de Nadine Bastos, especialista em arbitragem. Os jornalistas André Hernan e Fernanda Arantes vão realizar as reportagens à beira do campo. Assim, a estreia de Galvão Bueno na plataforma foi adiada.

Cruzeiro e Mirassol se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão neste Sábado, às 18h30, no Estádio Mineirão. A equipe celeste chega para a partida como franca favorita a vitória. Por outro lado, o time do interior paulista busca se provar na elite do futebol brasileiro após conquistar o acesso na temporada passada, ao terminar na segunda colocação da Série B de 2024.

Gabigol estreia no Brasileirão pelo Cruzeiro neste sábado (29) contra o Mirassol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Primeira rodada do Brasileirão de 2025

Além de Cruzeiro x Mirassol outras cinco partidas da primeira rodada do Brasileirão também acontecem neste sábado (29). São elas: Juventude x Vitória; Fortaleza x Fluminense; Grêmio x Atlético-MG; São Paulo x Sport; Flamengo x Internacional.

No domingo (30) acontecem mais três partidas: Vasco x Santos; Bahia x Corinthians; Palmeiras x Botafogo. Na segunda (31), a partida entre RB Bragantino e Ceará, no Estádio Nabi Abi Chedid, encerra as emoções da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.