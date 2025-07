Volta de gols em jogadas aéreas não preocupa técnico do Cruzeiro

Na derrota por 2 a 1 para o Ceará, neste domingo (27), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou a sofrer gols em jogadas de bola aérea, uma deficiência comum no início da temporada. Para o técnico Leonardo Jardim, no entanto, foi um problema específico da partida e não uma preocupação para os próximos jogos.

- O primeiro lance foi uma situação de bola parada que pode acontecer. Nós até tínhamos evoluído bastante na questão das bolas paradas. Hoje (domingo), erramos e temos de assumir isso. O segundo lance é de um contra-ataque que sai no lance de bola parada nossa, que dá um ataque rápido do adversário. Acho que faltou um passinho para matar esse contra-ataque mais cedo. Não tivemos capacidade de fazer uma falta técnica que parasse o jogo naquele momento. Acabamos por sofrer o segundo gol quando tínhamos acabado de pôr o Gabriel em campo. Estávamos com jogadores ofensivos para procurar a vitória – comentou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro, apesar de apontar o erro da equipe, também reconheceu os méritos do Ceará:

- Erramos no escanteio e eles acabaram por fazer o gol. Às vezes, o momento do jogo é comandado pelo Cruzeiro, mas temos também o outro lado. Temos de dar os parabéns ao Ceará, que, numa primeira fase, só defendeu, mas, depois de fazer o gol de empate, tentou explorar os contra-ataque de forma brilhante – afirmou Leonardo Jardim.

Cruzeiro, do técnico Jardim, não sofria dois gols num jogo havia três meses

Essa foi apenas a segunda vez em 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro deixou o campo com mais de um gol sofrido. Na segunda rodada, a Raposa foi derrotada pelo Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, em 6 de abril, quando o zagueiro Jonathan Jesus foi expulso ainda na metade do primeiro tempo.

Também havia três meses que o Cruzeiro não sofria mais de um gol numa partida. A vez anterior tinha sido na derrota por 2 a 1 para o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana, em 24 de abril. Curiosamente, dos 11 gols sofridos no Brasileirão, a maior parte foi no Mineirão: seis, contra apenas cinco fora de casa.

Técnico Leonardo Jardim considerou pontuais falhas na derrota para o Ceará (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam pela manhã desta segunda-feira (28) na Toca da Raposa, quando o técnico Leonardo Jardim começa a armar a equipe para o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, quarta-feira (30), às 19h30, no Mineirão. O treinador já adiantou que deve trocar alguns titulares na equipe.