Cruzeiro divulga lista de inscritos na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro divulgou a lista com os 50 jogadores inscritos na primeira fase da Copa Sul-Americana. A Raposa estreia na competição na próxima terça-feira (1º), contra o Unión, em Santa Fé, na Argentina, às 19h (de Brasília). No ano passado, o clube celeste chegou à final e perdeu o título para o Racing, em jogo único em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Todos os atletas que estão treinando na Toca da Raposa foram inscritos, inclusive aqueles que se recuperam de contusão, como o atacante Dinenno, o meia Japa e o zagueiro João Marcelo. Como a Conmebol permite a inscrição de 50 nomes, 21 jogadores das equipes sub-20 e sub-17 também foram relacionados, para qualquer eventualidade.

Essa será a oitava participação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O clube está no Grupo E e, além do Unión de Santa Fé, da Argentina, vai enfrentar o Palestino, do Chile, e o Mushuc Runa, do Equador. Apenas o primeiro colocado da chave se classifica diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado vão disputar o play-off contra uma equipe eliminada na fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Veja os jogadores inscritos pela Cruzeiro na Copa Sul-Americana, com a respectiva numeração: