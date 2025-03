Dudu volta a criticar uso de gramado sintético no Brasil

O atacante Dudu, do Cruzeiro, esclareceu a mudança de opinião em relação ao uso do gramado sintético no futebol brasileiro, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), na Toca da Raposa. Dudu, que foi um dos jogadores que participaram do manifesto contra a instalação de grama artificial em estádios brasileiros, em fevereiro, voltou a criticar a adoção do gramado sintético.

- No Palmeiras, eu gostava de jogar na grama sintética. Mas é como no caso que se você bate e capota seu carro, você vai querer trocar esse carro. Eu machuquei meu joelho, fiquei um ano parado e acho que a grama sintética teve um pouco de ajuda para isso acontecer - afirmou o ex-jogador do Palmeiras, que sofreu lesão no joelho direito em agosto de 2023.

Dudu também apontou as vantagens para quem tem grama sintética no próprio estádio:

- Os times que jogam na grama sintética vão dizer que ela não atrapalha. Mas sim, eu joguei por muito tempo, e o time que vai jogar é prejudicado um pouquinho porque o jogo fica mais rápido, e você demora a pegar o cacoete da bola na sintética. Joguei muito tempo e sei o que é jogar na sintética e na normal - comentou.

Quanto participou da campanha contra o gramado sintético, Dudu foi criticado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Sem citar o nome da dirigente palmeirense, Dudu afirmou que não se posicionou para atacar alguém:

- Falei o que sinto do meu coração, não para ir contra o Palmeiras ou quem quer que seja. Não falei nada para afrontar ninguém do Palmeiras. Sou muito grato ao Palmeiras pelo que vivi lá - disse.

Para Dudu, comparação de lesões em gramados é difícil

Questionado se os gramados naturais ruins do futebol brasileiro também não causam lesão nos jogadores, Dudu destacou um ponto que dificulta a comparação:

- Depende, é muito complicado… Às vezes, se machuca mais na grama natural, porque tem mais natural que sintética. Joguei bastante tempo, é legal, bom para o time da casa, mas tem outros aspectos. Acho que 85% da minha lesão poderia não ter acontecido. Só quem machuca o joelho sabe o que é, o sacrifício para voltar à forma física, é dolorido. Você fica um ano machucado e falam que você está recebendo salário, mas jogador gosta de estar dentro de campo - argumenta.

Por fim, Dudu reconheceu que é um assunto polêmico e de difícil solução:

- É muito difícil você falar sobre isso. Quem tem vai sempre defender. Quem não tem vai falar que é ruim. Eu joguei bastante tempo na sintética, e os times (de fora) que jogam na sintética sofrem, a velocidade é outra, o quique da bola, os passes são diferentes - comentou.