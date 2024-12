Diretoria do Cruzeiro tenta acerto com dois titulares da equipe

A diretoria do Cruzeiro espera acertar a permanência de dois jogadores que estavam emprestados ao clube nesta temporada: o zagueiro Villalba e o atacante Gabriel Verón. A situação do argentino é mais fácil, enquanto a negociação do ex-jogador do Palmeiras é mais complicada. Ambos terminaram o ano como titulares e serão importantes para o técnico Fernando Diniz em 2025.

Dirigentes do Cruzeiro devem se reunir com representantes de Gabriel Verón na próxima semana. O atacante de 22 anos veio por empréstimo até o fim de dezembro, e o Porto, de Portugal, estabeleceu o valor de 10 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) para a liberação em definitivo de Verón.

Permanência de Gabriel Verón depende de acerto com o Porto, de Portugal (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como esse valor está acima das intenções do Cruzeiro, será necessária uma negociação com o clube português. A diretoria da Raposa pretende conseguir um novo período de empréstimo do atacante. Ou mesmo a compra de seus direitos econômicos, mas por valor bem abaixo do fixado no contrato de empréstimo. O que dificulta esse acordo é que o Porto pagou os 10 milhões de euros ao Palmeiras, em julho de 2022, para contratar o atacante e quer recuperar esse investimento.

Verón enfrentou problemas médicos no início da temporada e somente estreou com a camisa do Cruzeiro no empate por 3 a 3 com o Alianza, da Colômbia, no Mineirão, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas terminou o ano como titular do técnico Fernando Diniz, totalizando 37 jogos, com seis gols e três assistências.

Zagueiro Villalba está mais perto de acerto com o Cruzeiro

Em relação ao zagueiro Villalba, o Cruzeiro negocia para adquirir seus direitos econômicos junto ao Argentinos Juniors, que o emprestou até o fim deste ano, por US$ 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões, na época). Para exercer a opção de compra, a Raposa terá de pagar mais US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões, na cotação de hoje).

Volante Lucas Silva também está perto de acerto para continuar

Assim com Gabriel Verón, o argentino Villalba teve dificuldades de se firmar na equipe do Cruzeiro no início da temporada, mas terminou como titular – não disputou os dois últimos jogos, contra Palmeiras e Juventude, por estar contundido. Ele estreou na vitória por 2 a 0 sobre o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, em 25 de fevereiro, e participou de 35 dos 64 jogos da equipe no ano.