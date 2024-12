Cruzeiro acerta transferência de Mateus Vital para time mexicano

Mateus Vital é mais um jogador a deixar o Cruzeiro neste fim de temporada. O meia vai defender o Necaxa, do México, por indicação do técnico argentino Nicolás Larcamón, com quem trabalhou na Toca da Raposa no início deste ano. Os entendimentos começaram ainda na semana passada, e Vital sequer viajou para Caxias do Sul (RS), onde o Cruzeiro venceu o Juventude por 1 a 0, domingo (8), na última rodada do Brasileiro.

Corinthians vai receber R$ 5 milhões pela transferência de Mateus Vital para o Necaxa (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O Cruzeiro vai receber cerca de US$ 333 mil dólares (R$ 2 milhões) pela liberação do jogador, que tinha contrato até dezembro de 2025, e continuará com 15% dos 35% que detinha dos direitos econômicos de Mateus Vital. O Corinthians vai receber R$ 5 milhões pelos 50% dos direitos que reteve quando da transferência de Vital para o Cruzeiro, em 2023. O atleta é dono dos 15% restantes. A informação foi divulgada inicialmente pelo site No Ataque.

Mateus Vital: prestígio com treinadores e vaias da torcida

Mateus Vital, de 26 anos, estreou com a camisa do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Patrocinense, pelo Mineiro do ano passado, em 21 de janeiro, e teve muitas oportunidade com todos os treinadores da temporada passada: Paulo Pezzolano, Pepa, Zé Ricardo e Paulo Autuori. Foram 41 dos 53 jogos da equipe, com dois gols e duas assistências.

Curiosamente, o prestígio com os técnicos da equipe continuou em 2024, apesar de Mateus Vital não cair no agrado da torcida do Cruzeiro. Este ano, foram 28 partidas, com Larcamón, Fernando Seabra e Fernando Diniz. Vital marcou duas vezes, contra o Atlético-MG, na derrota por 3 a 1, na final do Mineiro, no Mineirão, e no empate 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileiro. Também fez uma assistência.

Com a venda de Mateus Vital, a lista de saída de jogadores do Cruzeiro após o Brasileiro chega a seis nomes. Na segunda-feira (9), o clube anunciou que não renovaria contrato com Ramiro, Barreal, Wesley Gasolina, Rafa Silva e Gabriel Grando.