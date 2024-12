Volante Lucas Silva está próximo de renovar com o Cruzeiro

Com a permanência do técnico Fernando Diniz confirmada, a diretoria do Cruzeiro volta suas atenções agora para a definição do elenco para a próxima temporada. O volante Lucas Silva está bem próximo de acertar a renovação de contrato e até já mandou uma mensagem otimista para a torcida celeste.

Com contrato até o fim deste mês, Lucas Silva está negociando a renovação por mais duas temporadas. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o volante, de 31 anos, está em sua terceira passagem pelo clube. Ele retornou, pela última vez, em julho do ano passado, após vestir a camisa do Grêmio.

Volante Lucas Silva voltou ao Cruzeiro no ano passado, depois de defender o Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio)

Lucas Silva deixou mensagem otimista para a torcida em seu Instagram

Em uma mensagem nas redes sociais, Lucas Silva analisou a temporada do Cruzeiro:

-Se encerra mais uma temporada e o sentimento que fica é o de que poderia ter sido diferente. A euforia de voltar a disputar títulos é ótima, mas vencê-los é o que nos tornou ser gigantes. Pressão, críticas, dificuldades, adrenalina… tudo isso faz parte quando se envolve um clube grandioso como é o Cruzeiro – escreveu o volante.

Lucas Silva também projetou o próximo ano para o Cruzeiro:

-Nosso período de reconstrução já se encerrou, mais do que nunca é o momento de reflexão e aprendizado com os erros, e também com os acertos para se construir um 2025 digno de nossa condição e grandeza! Sinto a frustração de cada torcedor, pois também sou um, dentro de campo, com aquela expectativa batendo na trave de novamente ser campeão. Mais do que ninguém, aprendi desde os períodos de base a honrar essa camisa e a dar tudo por ela, e é esse o compromisso para a próxima temporada! Com o apoio indispensável da Nação Azul, vamos seguir juntos - finalizou.

Em 2024, Lucas Silva fez 50 jogos, com dois gols e uma assistência

Neste ano, Lucas Silva atuou em 50 jogos, com dois gols, totalizando 252 partidas pelo Cruzeiro. Depois de um período em baixa, principalmente após a chegada de Fernando Diniz, o volante terminou o ano como titular e com sua primeira assistência do ano domingo (8), em Caxias do Sul (RS), para o garoto Tevis fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude.