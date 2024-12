Lateral William aprova permanência de Fernando Diniz no Cruzeiro

O lateral William, do Cruzeiro, aprovou a permanência do técnico Fernando Diniz para a temporada 2025. O acerto foi anunciado após reunião do treinador com o dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, na manhã desta segunda-feira (9). William foi eleito o lateral-direito da seleção do Brasileiro na Bola de Prata, da ESPN, e tomou conhecimento da permanência de Fernando Diniz durante entrevista na cerimônia de premiação, nesta segunda-feira, em São Paulo:

- Ainda não estou sabendo de nada, mas se o professor ficar, eu fico muito feliz. É uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa com quem tenho aprendido um pouquinho a mais todos os dias. É continuidade. Acho que, em dois meses, não tem como a gente se adaptar perfeitamente ao estilo do Diniz – comentou o lateral.

Fernando Diniz teve a permanência no Cruzeiro confirmada nesta segunda-feira (9) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para William, a perspectiva é de um melhor rendimento do Cruzeiro em 2025, com a permanência do técnico Fernando Diniz, que começou seu trabalho na Toca da Raposa em setembro:

- Tenho certeza que, com a continuidade, com o tempo, ele vai conseguir fazer com que a gente assimile tudo que ele tem ensinado para a gente. E o elenco só tem a melhorar. Com certeza, vão chegar jogadores novos também, então, o elenco ficará muito forte e, com a continuidade do professor, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai bem em 2025 – afirmou o lateral.

William teve bons momentos na temporada 2024

No Cruzeiro desde 2023, William, que completou 100 partidas pelo clube, com seis gols e 14 assistências, teve uma temporada de altos e baixos. No fim de agosto, ele foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas não entrou em campo. Nos últimos jogos pelo Brasileiro, o rendimento de William caiu, mas, mesmo assim, foi eleito o lateral-direito da seleção da Bola de Prata, da ESPN.