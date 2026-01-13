menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro x Ponte Preta: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

A equipe mineira está com 100% de aproveitamento na competição

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 13/01/2026
20:38
Cruzeiro x Ponte Preta (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCruzeiro x Ponte Preta (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ainda invicto, o Cruzeiro disputará uma vaga nas oitavas de final da Copinha na tarde desta quarta-feira (14). A equipe comandada por Mairon César irá enfrentar a Ponte Preta, às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca.

O Cabuloso está com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, foram três vitórias, com oito gols marcados e apenas um sofrido, justamente no último jogo, contra o Meia Noite, que terminou 3 a 1 para a Raposa.

Cruzeiro Meia Noite-SP Copinha 2026 (Foto: Rogério Moroti/ECMN)
Cruzeiro Meia Noite-SP Copinha 2026 (Foto: Rogério Moroti/ECMN)

Antes disso, o time comandado por Mairon César havia batido Francana e Esporte de Patos por 1 a 0, e o Barra-SC, por 3 a 0, em sua estreia.

Do outro lado, a Ponte Preta teve uma classificação muito mais sofrida na segunda fase. A Macaca empatou em 1 a 1 com a Francana e passou nos pênaltis com uma vitória por 5 a 4.

Ficha Técnica:

🏆CRUZEIRO X PONTE PRETA - 3ª FASE DA COPINHA
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
Horário: 17h (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (streaming)

Jogos do Cruzeiro na Copinha:

  • 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
  • 3ª rodada - Francana 0 x 1 Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • Segunda fase - Meia Noite 1 x 3 Cruzeiro - segunda-feira (12) - Patrocínio Paulista
  • Terceira fase - Cruzeiro x Ponte Preta - quarta-feira (14) - Franca

Confira a lista de relacionados:

    1.
  1. Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
    2. 2.
  2. Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
    3. 3.
  3. Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
    4. 4.
  4. Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
    5. 5.
  5. Atacantes: Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan

