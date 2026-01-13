Cruzeiro x Ponte Preta: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
A equipe mineira está com 100% de aproveitamento na competição
Ainda invicto, o Cruzeiro disputará uma vaga nas oitavas de final da Copinha na tarde desta quarta-feira (14). A equipe comandada por Mairon César irá enfrentar a Ponte Preta, às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca.
O Cabuloso está com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, foram três vitórias, com oito gols marcados e apenas um sofrido, justamente no último jogo, contra o Meia Noite, que terminou 3 a 1 para a Raposa.
Antes disso, o time comandado por Mairon César havia batido Francana e Esporte de Patos por 1 a 0, e o Barra-SC, por 3 a 0, em sua estreia.
Do outro lado, a Ponte Preta teve uma classificação muito mais sofrida na segunda fase. A Macaca empatou em 1 a 1 com a Francana e passou nos pênaltis com uma vitória por 5 a 4.
Ficha Técnica:
🏆CRUZEIRO X PONTE PRETA - 3ª FASE DA COPINHA
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
⏰Horário: 17h (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (streaming)
Jogos do Cruzeiro na Copinha:
- 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
- 3ª rodada - Francana 0 x 1 Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- Segunda fase - Meia Noite 1 x 3 Cruzeiro - segunda-feira (12) - Patrocínio Paulista
- Terceira fase - Cruzeiro x Ponte Preta - quarta-feira (14) - Franca
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
- Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
- Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
- Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
- Atacantes: Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan
