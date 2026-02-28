Cena de Gerson em Cruzeiro x Pouso Alegre chama atenção: 'Complicado'

Cruzeiro e Pouso Alegre é um dos duelos que agita a noite deste sábado no futebol brasileiro. O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Mineiro. No primeiro tempo, uma cena de Gerson, astro do Cabuloso, chamou atenção nas redes sociais.

No começo do duelo, Gerson dividiu com um jogador rival e sentiu dores no joelho esquerdo. O meia deixou o gramado e Arroyo entrou no Cabuloso. Até aqui, Cruzeiro e Pouso Alegre vão empatando em 0 a 0 no Mineirão.

A cena de Gerson saindo lesionado do jogo entre Cruzeiro e Pouso Alegre rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja abaixo:

Gerson saiu lesionado no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja a saída de Gerson e a reação dos torcedores

Veja escalação do Cruzeiro para pegar o Pouso Alegre

O Cruzeiro irá decidir uma vaga na final do Campeonato Mineiro na noite deste sábado (28), contra o Pouso Alegre. Para o duelo no Mineirão, o técnico Tite escalou sua equipe com força máxima.

Diferente do jogo de ida, a Raposa terá força total no Mineirão. No primeiro confronto, Kaio Jorge e Arroyo foram preservados, mas já estão à disposição.

Antes do jogo, havia dúvida se o técnico Tite escalaria uma equipe completamente titular em Cruzeiro x Pouso Alegre ou rodaria o elenco por conta da sequência de partidas.

Com força máxima, o Cruzeiro entrará em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

