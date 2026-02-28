Cássio deixa jogo do Cruzeiro com dores e Matheus Cunha faz sua estreia

Depois de Gerson se lesionar no primeiro tempo de Cruzeiro x Pouso Alegre, no início da segunda etapa o técnico Tite perdeu também o goleiro Cássio.

Em uma bola aérea, o camisa 1 saiu do gol para afastar o perigo e trombou com um atacante rubro-negro. O defensor caiu no chão e pediu atendimento imediatamente.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cássio até tentou permanecer em campo, mas poucos minutos depois caiu no gramado novamente. Desta vez, o árbitro não parou o jogo e ele teve que fazer uma defesa mesmo lesionado.

No segundo atendimento, a equipe médica do Cruzeiro fez uma bandagem na perna direita do goleiro. Entretanto, o defensor seguiu sem condições de jogo e saiu para a entrada de Matheus Cunha.

Estreia de Matheus Cunha pelo Cruzeiro

Contratado para ser reserva imediato de Cássio nesta temporada, Matheus Cunha foi relacionado pela primeira vez neste sábado. O arqueiro teve um problema no menisco nos primeiros treinamentos e ficou fora de combate nos primeiros jogos da temporada.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Depois de mais um resultado decepcionante pelo Brasileirão, o Cruzeiro irá enfrentar o Pouso Alegre pela semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela volta da semifinal do Estadual.

A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Manduzão. Com isso, o grupo liderado por Tite pode até empatar que garante vaga na decisão do Campeonato Mineiro.

