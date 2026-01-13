Tombense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
O Cruzeiro fará seu segundo jogo no Campeonato Mineiro
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da derrota para o Pouso Alegre na estreia, o Cruzeiro enfrenta o Tombense na noite desta quarta-feira (13), às 21h30. A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro será realizada no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O jogo terá transmissão de Globo, Sportv e Premiere (pay-per-view).
Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão, no Mineirão, em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Do outro lado, a equipe de Tombos empatou em 0 a 0 com o Uberlândia.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Para o confronto desta quarta-feira, o comandante celeste poderá contar com alguns nomes de mais peso. Arroyo pode aparecer entre os titulares e o recém-contratado Chico da Costa pode figurar até mesmo entre os 11 iniciais.
Porém, Tite não poderá contar com Matheus Henrique. O jogador se lesionou contra o Pouso Alegre, com uma contratura na panturrilha esquerda. Ele deverá ser substituído por Murilo Rhikman.
Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Tombense vem com: Otávio, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Murilo Rhikman, Japa; Arroyo, Rayan Lelis e Chico da Costa.
Confira as informações do jogo entre Tombense x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
TOMBENSE X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 2ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes
📺 VAR: Marco Aurélio Ferreira
⚽ESCALAÇÕES
TOMBENSE (Técnico: Cristóvão Borges)
Douglas Marques; J. Henrique, Wesley Marth, Carvalho, Paulo Henrique; Wanderson Barros, João Vitor, Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Ronald, Júlio César
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Murilo Rhikman, Japa; Arroyo, Rayan Lelis e Chico da Costa
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias