Tombense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro fará seu segundo jogo no Campeonato Mineiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 13/01/2026
19:55
Tombense x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraTombense x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
Depois da derrota para o Pouso Alegre na estreia, o Cruzeiro enfrenta o Tombense na noite desta quarta-feira (13), às 21h30. A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro será realizada no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O jogo terá transmissão de Globo, Sportv e Premiere (pay-per-view).

Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão, no Mineirão, em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Do outro lado, a equipe de Tombos empatou em 0 a 0 com o Uberlândia.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para o confronto desta quarta-feira, o comandante celeste poderá contar com alguns nomes de mais peso. Arroyo pode aparecer entre os titulares e o recém-contratado Chico da Costa pode figurar até mesmo entre os 11 iniciais.

Chico da Costa, atacante do Cruzeiro Foto: Eduardo Statuti/ Lance!
Chico da Costa, atacante do Cruzeiro Foto: Eduardo Statuti/ Lance!

Porém, Tite não poderá contar com Matheus Henrique. O jogador se lesionou contra o Pouso Alegre, com uma contratura na panturrilha esquerda. Ele deverá ser substituído por Murilo Rhikman.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Tombense vem com: Otávio, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Murilo Rhikman, Japa; Arroyo, Rayan Lelis e Chico da Costa.

Confira as informações do jogo entre Tombense x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
TOMBENSE X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO- 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes
📺 VAR: Marco Aurélio Ferreira

⚽ESCALAÇÕES

TOMBENSE (Técnico: Cristóvão Borges)

Douglas Marques; J. Henrique, Wesley Marth, Carvalho, Paulo Henrique; Wanderson Barros, João Vitor, Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Ronald, Júlio César

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Murilo Rhikman, Japa; Arroyo, Rayan Lelis e Chico da Costa

circulo com pontos dentroTudo sobre

