Gerson deixa Cruzeiro x Pouso Alegre com dores no joelho; veja

O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre na noite deste sábado (28) em busca de uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Jogando melhor desde o início do confronto, a equipe teve uma má notícia aos 26 minutos.

Após choque com um adversário, o volante Gerson sentiu dores no joelho direito. O atleta tentou seguir na partida, mas pediu para ser substituído. Em seu lugar, Tite colocou o atacante Arroyo em campo.

O meio-campista deixou o gramado de maca e foi atendido pela equipe médica do Cruzeiro. Ele seguiu demonstrando incômodo no joelho e com semblante de dor no banco de reservas.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Depois de mais um resultado decepcionante pelo Brasileirão, o Cruzeiro irá enfrentar o Pouso Alegre pela semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela volta da semifinal do Estadual.

A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Manduzão. Com isso, o grupo liderado por Tite pode até empatar que garante vaga na decisão do Campeonato Mineiro.

