Decisão de Tite em Cruzeiro x Pouso Alegre chama atenção: 'Inacreditável'

Cruzeiro e Pouso Alegre vão se enfrentar, na tarde deste sábado (28), pela semifinal do Campeonato Mineiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Tite chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

O Cabuloso chega ao duelo com uma vantagem mínima. No Manduzão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Entretanto, apesar da vitória, a torcida celeste está na bronca com o grupo. Tite optou pelo time titular para o duelo entre Cruzeiro x Pouso Alegre.

Nas redes sociais, a decisão de ir com força máxima para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Confira os comentários abaixo:

Cruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja reação dos torcedores com a escalação do Cabuloso

Veja escalação do Cruzeiro para pegar o Pouso Alegre

O Cruzeiro irá decidir uma vaga na final do Campeonato Mineiro na noite deste sábado (28), contra o Pouso Alegre. Para o duelo no Mineirão, o técnico Tite escalou sua equipe com força máxima.

Diferente do jogo de ida, a Raposa terá força total no Mineirão. No primeiro confronto, Kaio Jorge e Arroyo foram preservados, mas já estão à disposição.

Antes do jogo, havia dúvida se o técnico Tite escalaria uma equipe completamente titular em Cruzeiro x Pouso Alegre ou rodaria o elenco por conta da sequência de partidas.

Com força máxima, o Cruzeiro entrará em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

