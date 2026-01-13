Gerson detalha negociação com o Cruzeiro: 'Achei que não ia dar certo'

Depois de semanas de negociações com o Zenit, o Cruzeiro apresentou oficialmente a contratação de Gerson na tarde desta terça-feira (13). Em entrevista coletiva, o jogador revelou que a demora por um desfecho fez até mesmo ele ficar desacreditado.

– Pedro Junio me ligou, disse que queria vencer. Eu disse que era igual. Não gosto de perder em nada. Quando recebo uma ligação do vice-presidente, dizendo que quer me contratar e tem ambições grandes, comigo mais perto de disputar uma Copa, não tinha como não aceitar. Depois da conversa com o Spindel, um cara que respeita muito. A gente é unido, brinca, briga muito, mas ele foi muito importante. Foi isso, projeto para a minha carreira foi excepcional. Não posso falar muito, mas o importante é que encaixou tudo com meu pensamento e hoje estou aqui – comentou o meio-campista.

– Não precisava pegar informação de nada. Para saber do Cruzeiro é só pesquisar no Google. Vim sabendo que era um grande clube. Quando começaram as negociações, eu só esperava o telefone tocar para falar que acertou. Foi difícil, chegou um momento que achei que não ia dar certo, até pela pedida do Zenit. Voltei de lesão, voltei a jogar. Eles não queriam liberar, achei que não daria certo, estava comprando passagens para me reapresentar. Até que um dia meu telefone tocou, era o Bruno, depois falei com o presidente. Eu não tinha arrumado nada, estava esperando voltar para a Rússia. O presidente ligou na quinta-feira e mandou um avião me buscar – revelou Gerson.

Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Contato de Gerson com o elenco

Anunciado no último sábado, o volante já treinou com o grupo recentemente. Entretanto, Gerson ressalta que não chegou a conversar diretamente com Tite sobre a função que deverá exercer na Raposa.

– Professor é muito profissional, tem dado total atenção para quem está jogando, quem está no campeonato. Teremos tempo de conversar, mas onde ele escolher, darei meu melhor – disse.

– Como sempre falo, minha função e ajudar. Hoje tenho esse privilégio de fazer mais de uma função, estou sempre à disposição, o professor me conhece bem. Gosto mais de uma ou de outra. Me perguntam muito, mas me habituei, não tenho uma preferida, o importante é sempre estar em campo ajudando. Sonho em estar na Copa do Mundo. O projeto Cruzeiro me deixa próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo para isso – comentou.