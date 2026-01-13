Apresentado pelo Cruzeiro, Gerson fala sobre período no Zenit: 'Não me arrependo'

Apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), o meio-campista Gerson comentou brevemente sobre sua passagem pelo Zenit. Pela equipe, o jogador disputou apenas 15 partidas.

– Agradeço ao Zenit pela oportunidade, fui bem recebido. Eu vinha de temporadas com muitos jogos, acabei me machucando, voltei no fim do ano. É isso, uma experiência para minha vida. Não me arrependo de nada, são escolhas. Às vezes acertamos, outras erramos. Mas sou grato pela oportunidade, um país onde fui acolhido, fiquei pouco tempo, tive oportunidade de voltar para o meu país, aqui estou, feliz – disse Gerson.

Além disso, o jogador também rebateu as críticas sobre não ficar por muito tempo nos clubes que defendeu. Ele ainda ressaltou que não se arrepende de ter fechado com a equipe russa.

– Vale a pena frisar, na minha primeira saída do Brasil, fui para a Roma, não estava pronto, decidi voltar. Depois conquistei muita coisa, fui para a Fiorentina, fui titular na maioria dos jogos. Dizem que não dei certo na Europa. Mas na Fiorentina sempre joguei, no Olympique foi onde fiz mais gols, camisa mais vendida, o Sampaoli com certeza diz coisas boas sobre mim. Escolhi voltar para o meu país, conquisto mais coisas. Achei que era o momento de sair, não me arrependo, sou grato a Deus por minhas escolhas. Volto de férias e posso jogar em um grande clube, com um projeto excepcional. Se fosse outra pessoa no meu lugar, faria o mesmo. Não me arrependo – argumentou Gerson.

Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.

Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.

Parceria entre Gerson e Matheus Pereira

O camisa 97 do Cruzeiro ainda comentou brevemente sobre uma possível dupla com Matheus Pereira, e exaltou a qualidade do elenco celeste.

– Um grande jogador (Matheus Pereira). Já joguei contra, sei da dificuldade. Agora estou do lado dele. Chego para somar, não só com ele, mas todo o elenco. Um grupo forte, jogadores com caráter e vontade de vencer. Agora é se unir, juntar forças para que possamos fazer grandes coisas – analisou.