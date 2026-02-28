Confira escalação do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro irá decidir uma vaga na final do Campeonato Mineiro na noite deste sábado (28), contra o Pouso Alegre. Para o duelo no Mineirão, o técnico Tite escalou sua equipe com força máxima.

continua após a publicidade

Diferente do jogo de ida, a Raposa terá força total no Mineirão. No primeiro confronto, Kaio Jorge e Arroyo foram preservados, mas já estão à disposição.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Antes do jogo, havia dúvida se o técnico Tite escalaria uma equipe completamente titular ou rodaria o elenco por conta da sequência de partidas.

continua após a publicidade

Com força máxima, o Cruzeiro entrará em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

O Cabuloso chega ao duelo com uma vantagem mínima. No Manduzão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Entretanto, apesar da vitória, a torcida celeste está na bronca com o grupo. Na última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, a torcida pediu a saída do técnico Tite.

continua após a publicidade

Lideranças do Cruzeiro têm reunião com organizada antes de decisão

Na tarde desta sexta-feira (27), membros da torcida organizada Máfia Azul, a maior do Cruzeiro, tiveram uma reunião com diretores da equipe, lideranças do elenco e com o técnico Tite. Após o encontro, eles publicaram uma foto da reunião em suas redes sociais.

O encontro no Centro de Treinamento celeste foi pacífico, mas teve cobranças por melhores resultados. Estiveram presentes o técnico Tite, o executivo de futebol, Bruno Spindel, e os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Fabrício Bruno.

Reunião na Toca II (Foto: Reprodução/redes sociais)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.