Confira escalação do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro
A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro irá decidir uma vaga na final do Campeonato Mineiro na noite deste sábado (28), contra o Pouso Alegre. Para o duelo no Mineirão, o técnico Tite escalou sua equipe com força máxima.
Diferente do jogo de ida, a Raposa terá força total no Mineirão. No primeiro confronto, Kaio Jorge e Arroyo foram preservados, mas já estão à disposição.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Antes do jogo, havia dúvida se o técnico Tite escalaria uma equipe completamente titular ou rodaria o elenco por conta da sequência de partidas.
Com força máxima, o Cruzeiro entrará em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge.
O Cabuloso chega ao duelo com uma vantagem mínima. No Manduzão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Entretanto, apesar da vitória, a torcida celeste está na bronca com o grupo. Na última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, a torcida pediu a saída do técnico Tite.
Lideranças do Cruzeiro têm reunião com organizada antes de decisão
Na tarde desta sexta-feira (27), membros da torcida organizada Máfia Azul, a maior do Cruzeiro, tiveram uma reunião com diretores da equipe, lideranças do elenco e com o técnico Tite. Após o encontro, eles publicaram uma foto da reunião em suas redes sociais.
O encontro no Centro de Treinamento celeste foi pacífico, mas teve cobranças por melhores resultados. Estiveram presentes o técnico Tite, o executivo de futebol, Bruno Spindel, e os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Fabrício Bruno.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias