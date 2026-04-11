Cruzeiro x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/04/2026
10:00
Cruzeiro x Red Bull Bragantino (Foto: Arte Lance!)
Cruzeiro x Red Bull Bragantino (Foto: Arte Lance!)
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportv (canal fechado).

Ficha do jogo

Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
RBB
11ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo 12, de abril, às 18h30 (de Brasília)
Local
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
Var
Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir

Apenas no quarto jogo de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe mineira busca virar a chave no Campeonato Brasileiro. O clube vive um momento de altos e baixos. Depois de vencer o Vitória por 3 a 0, o Cabuloso foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, mas venceu na estreia na Libertadores o Barcelona-EQU fora de casa. Atualmente, os mineiros estão na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na nona colocação do Brasileirão, com 14 pontos e venceram o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Entretanto, na Sul-Americana, o time comandado por Vágner Mancini perdeu para o Carabobo.

Isidro Pitta (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Isidro Pitta (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Red Bull Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Volpi; Sant'Anna, Alix, G. Marques, Capixaba; Gabriel, Mateus Fernandes, G. Neves; Lucas Barbosa, Mosquera, Isidro Pitta.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

