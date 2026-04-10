Cruzeiro x Universidad Católica: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Embalado pela estreia com vitória na Libertadores, o Cruzeiro abrirá no domingo (12) a venda dos ingressos para a partida contra a Universidad Católica. As equipes se enfrentam pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília).

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Para a partida contra os chilenos, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 290. As vendas serão abertas às 20h30 de domingo (12), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 14h (de Brasília) de segunda-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

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A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Universidad Católica

SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

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SETOR LARANJA (Superior e Inferior) Portão F

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 115,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 103,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 92,00 / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230, 00; Meia: R$ 115,00

SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00/ Cabuloso Nível 3: R$ 80,00/ Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200, 00; Meia: R$ 100,00

SETOR ROXO (inferior) Portão A

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: – / Cabuloso Nível 2: – / Cabuloso Nível 3: – / Cabuloso Max: R$ 101,50 / Não sócio: R$ 290,00; Meia: R$ 145,00

SETOR ROXO (superior) Portão B

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 110,00 Cabuloso Nível 2: R$ 99,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 88,00 / Cabuloso Max: R$ 77,00 / Não sócio: R$ 220,00; Meia: R$ 110,00

Prioridade na venda de ingressos

1ª JANELA: Abertura às 20h30 de domingo (12/04)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.

2ª JANELA: Abertura às 9h de segunda-feira (13/04)

Plano: Cabuloso 2.

3ª JANELA: Abertura às 10h de segunda-feira (13/04)

Plano: Cabuloso 1.

4ª JANELA: Abertura às 11h de segunda-feira (13/04)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

VENDA GERAL: Abertura às 14h de segunda-feira (13/04)

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

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