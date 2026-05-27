Dirigente do Cruzeiro responde sobre Rojas e projeta duelo na Copa do Brasil

O diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, comentou na última terça-feira (26) sobre os rumores de um possível interesse do clube em Gabriel Rojas, lateral-esquerdo do Racing. Após o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o dirigente desconversou sobre a situação.

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– O Cruzeiro trabalha sempre internamente na janela Fazemos o processo de scout, junto com o treinador, área de mercado. Esperamos fazer um grande trabalho para qualificar ainda mais o elenco do Cruzeiro para correr atrás dos nossos sonos, da Nação Azul e dar alegria para o torcedor cruzeirense – disse Bruno Spindel.

Cruzeiro x Chapecoense

O diretor executivo da equipe ainda falou sobre o duelo contra a Chapecoense. Este será o terceiro encontro entre as equipes na competição.

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– A primeira coisa é que, independente do sorteio, o Cruzeiro sempre pensa no próximo jogo. A gente tem um jogo muito importante na quinta-feira, pela Copa Libertadores e todo o trabalho e o foco tá nesse jogo – ponderou.

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão pelo Brasileiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

– O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil e pela grandeza do clube, que tem a ideia de lutar para ser campeão, jamais pode escolher adversário ou qualquer outro fator – comentou Spindel.

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Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro - 2ª fase - 2012

Cruzeiro 4 x 1 Chapecoense - 2ª fase - 2012

Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense - oitavas de final - 2017

Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro - oitavas de final - 2017

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