Cruzeiro vence a Ponte Preta e avança às oitavas de final da Copinha

O Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento na Copinha 2026. Nesta quarta-feira (14), a equipe comandada por Mairon César bateu a Ponte Preta por 3 a 0 e garantiu sua vaga nas oitavas de final.

Como foi o jogo

Mais uma vez, os mineiros começaram a partida ditando o ritmo e se lançando ao ataque. A primeira grande chance veio com Pablo, com chute de fora da área defendido por João Bezerra. Pouco tempo depois, Eduardo Pape teve duas oportunidades para abrir o placar, mas também parou no arqueiro alvinegro.

Já na reta final da primeira etapa, depois de muita insistência, a Raposa fez 1 a 0. Pablo recebeu na esquerda e cruzou para Gustavo Zago subir mais que todo mundo e cabecear para o fundo do gol.

No início do segundo tempo, a vida da equipe mineira ficou mais fácil. Gustavinho fez fila na entrada da área e foi derrubado por Pablo. O jogador já tinha recebido um cartão amarelo e foi expulso aos 10 minutos da etapa complementar.

Na cobrança da falta, o goleiro João Bezerra deu rebote e Pablo, do Cruzeiro, pegou a sobra para fazer 2 a 0. Saindo do banco de reservas, Felipe Morais criou uma boa jogada pela direita, mas finalizou à esquerda do gol. Logo em seguida, Alessandro teve sua chance, dentro da área, mas acertou a trave.

Nos acréscimos, Deyvinho disparou pela direita, se desvencilhou da defesa, fintou para cima do goleiro e passou para Miguel fechar a conta no Lanchão.

E agora?

Classificado, o Cruzeiro conhecerá seu próximo adversário na noite desta quarta-feira. Seu rival sairá da partida entre Santos e Ferroviária, que se enfrentam às 21h30 (de Brasília).

Ficha Técnica:

🏆CRUZEIRO X PONTE PRETA - 3ª FASE DA COPINHA

📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP

⏰Horário: 17h (de Brasília)

📺Onde assistir: Cazé TV (streaming)

🏳️Árbitro: Aparecido Pereira Bueno

🚩Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Claudio Rafael Ribeiro

⚽ Gols: Gustavo Zago (CRU), Pablo (CRU) e Miguel (CRU)

ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Mairon César)

Vitor Lamounier; Ivanilson, João Cervi, Kelvin, Gustavinho; Alessandro, Eduardo Pape, André; Gustavo Zago, Pablo, Pietro

PONTE PRETA (Técnico: Nenê Santana)

João Bezerra; Nicolas Araújo, Nickson, Pablo, Ray; Chicão, Bosch, Caio; Vitino, Matheus, Vitor Hugo