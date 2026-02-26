Villalba fala sobre vaias a Tite e analisa empate do Cruzeiro: 'Resultado injusto'

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (25), a Raposa empatou com o Corinthians em 1 a 1, no Mineirão. Depois do confronto, na zona mista, o zagueiro Lucas Villalba reagiu às vaias da torcida a Tite e fez uma análise do jogo.

– Não tenho muito para falar sobre isso. Já contestei a mesma pergunta. O torcedor pode expressar sempre da forma que ele se sente. Tem todo o direito e sempre será totalmente respeitado da minha parte. Da minha parte, o que toca é sempre tentar dar o meu melhor dentro de campo, me esforçar ao máximo – disse.

– A temporada passada começou igual ou pior. Foi parecido também o início do processo anterior, com o treinador anterior. A expressão do treinador, a ideia do treinador, me parece que hoje conseguimos jogar melhor e, particularmente, sinto essa dor, essa raiva de um resultado injusto. Controlamos a maior parte do jogo e o resultado foi um empate – analisou Villalba.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com apenas dois pontos no Campeonato Brasileiro, a Raposa está na 18ª posição. A equipe volta a jogar no sábado (28), quando enfrenta o Pouso Alegre, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

+Sob olhares de Ancelotti, Cruzeiro e Corinthians empatam no Mineirão

Cruzeiro x Corinthians

Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1. O gol celeste foi marcado por Matheus Pereira e o do Alvinegro por João Pedro Tchoca.

Com o resultado, a Raposa foi para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Timão ficou no terceiro lugar, com sete pontos somados.

