Lateral Kaiki comemora sequência como titular no Cruzeiro

O lateral-esquerdo Kaiki está vivendo seu melhor momento como profissional no Cruzeiro. O jovem jogador, que atua no time principal desde 2021, se firmou como titular nesta temporada. Na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, domingo, em Recife, Kaiki completou 16 jogos como dono da lateral esquerda da Raposa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Desde a goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, em 30 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, Kaiki começou no banco ou ficou de fora apenas das partidas em que titulares foram poupados, como a estreia do técnico Leonardo Jardim, diante do Democrata-GV, e três dos quatro jogos do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana.

- Fico feliz pela minha evolução. Os jogadores têm me ajudado muito no dia a dia, para dar uma segurada quando tem que segurar, mas estou conseguindo terminar as partidas bem e jogando bem. Fico menos desgastado durante as partidas. Sou grato a todos que tem me ajudado e ao treinador também, dando alguns conselhos para melhorar sempre – afirmou Kaiki, ainda na Ilha do Retiro.

continua após a publicidade

Kaiki começou a temporada como reserva de Marlon, que, após perder a posição no time titular, foi emprestado ao Grêmio até dezembro. O reserva de Kaiki é outro garoto, Kauã Prates, de 16 anos, que estreou no empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador.

- É sempre bom quando você tem uma sequência. Você vai pegando mais a maldade do jogo e ficando mais cascudo durante as partidas – disse Kaiki, que, ao todo, tem 68 jogos com a camisa do Cruzeiro, 21 deles apenas nesta temporada. Ele marcou um único gol, contra o Corinthians, pelo Brasileiro do ano passado, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️Matheus Pereira feliz por voltar a marcar e dar assistência

Kaiki deve ficar de fora da equipe do Cruzeiro que cumpre tabela contra o Palestino

Com essa sequência pesada de jogos, Kaiki deve ser poupado da próxima partida do Cruzeiro, quarta-feira (14), contra o Palestino, às 21h30, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Como o time não tem mais chances de se classificar para o mata-mata, Leonardo Jardim já avisou que vai preservar os titulares para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.