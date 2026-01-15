Passada toda a novela do interesse do Flamengo em Kaio Jorge, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, comentou sobre as negociações. Pedrinho revelou que o Rubro-Negro insistiu muito pelo jogador, mas que não chegaram ao valor desejado.

– Hora nenhuma a gente pensou em vender um grande jogador nosso. Eu disse para o presidente do Flamengo, se fosse uma proposta irrecusável, eu venderia o Kaio Jorge. Mas, a gente não tinha intenção de vender. Foi dito ai que a gente pediu 50 milhões (de euros), e foi verdade – disse Pedrinho em entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro.

– Se eles dessem os 50 milhões, eu ia vender, mas eu não tinha intenção e não vou vender. Nós renovamos com o Kaio até 2030, estamos felizes. Nesse meio tempo contratamos o Gerson, temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte, se não ele vai enfraquecer a gente mais ainda – comentou.

Reunião com Kaio Jorge

Ao comentar sobre a posição do Cruzeiro no mercado, Pedrinho revelou ainda que o camisa 19 foi a sua casa antes de fecharem a renovação.

– Não é fácil manter Kaio Jorge, Matheus. A proposta do Kaio balançou bastante, todo dia eles falando com o Kaio. Tenho relação boa com o Kaio, ele foi na minha casa, ficou até meia-noite. Falei que precisava dormir. Conversei muito com ele, falei da necessidade, que precisávamos dele. Você vai para casa, tem dois dias para pensar com a cabeça fria. Deu certo, renovamos até 2030 – disse Pedro Lourenço.

Na última quarta-feira (14), o técnico Tite também destacou a importância de manter o jogador e Matheus Pereira para a temporada de 2026.

– Eu entendo (perguntas sobre Gerson), mas o primeiro grande trabalho da direção é a manutenção de Kaio Jorge, Matheus, a equipe base toda. Não deixar sair a equipe base toda. Isso dá uma equipe sólida, que joga sem pensar, entrosada, que pode agregar com alguns atletas em termos de qualidade. É melhor trazermos atletas como o Gerson, que pode agregar qualidade e deixar um espaço para que novos jogadores possam surgir. É a valorização primeiro de Matheus, Kaio, não sei como está a situação do Matheus, mas é importante, ele é identificado. Eu olhava de longe. É Fabrício que é identificado – disse o técnico.