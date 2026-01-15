Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo o jogo decisivo pelas oitavas de final da Copinha
A Raposa e o Peixe estão invictos na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro e o Santos entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em duelo decisivo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
Gabriel Brazão analisa início de temporada do Santos: ‘Temos muito a crescer’
Santos
‘Se dessem 50 milhões, venderia’, diz dono da SAF do Cruzeiro sobre Kaio Jorge
Cruzeiro
Reação de Gabigol em Palmeiras x Santos viraliza: ‘Novo Deyverson’
Fora de Campo
Ficha do jogo
As duas equipes chegam à fase eliminatória após acumularem cinco vitórias na principal competição de base do país.
Os Crias da Toca alcançaram as oitavas de final com 100% de aproveitamento, somando 11 gols marcados e apenas um sofrido.
Na primeira fase, o Cruzeiro garantiu a classificação na liderança do Grupo 13, sediado em Franca (SP). A equipe venceu o Barra-SC por 3 a 0, com gols de Fernando, Pablo e João Cervi. Na sequência, superou o Esporte Clube de Patos-PB por 1 a 0, novamente com gol de Fernando. No confronto que encerrou a fase de grupos, diante da Francana, a Raposa venceu por 1 a 0, com mais um gol do zagueiro artilheiro João Cervi.
Com a melhor campanha do grupo, o Cruzeiro avançou à segunda fase e teve como adversário o Meia Noite. Em Patrocínio Paulista, a Raposa venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Pietro, Akiles e Eduardo Pape. Na fase seguinte, o time voltou a vencer, ao bater a Ponte Preta por 3 a 0, novamente atuando em Franca.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O Santos precisou lidar com "empréstimos" dos Meninos da Vila ao elenco profissional. No entanto, já havia um acordo entre Juan Pablo Vojvoda e o técnico Vinícius Marques. O treinador argentino deseja ter jogadores do Sub-20 prontos para reforçar o time principal no Campeonato Paulista e no Brasileirão.
O lateral-esquerdo Vinícius Lira participou apenas do primeiro jogo da Copinha, enquanto Mateus Xavier, Pepê Gonçalves e Gustavinho transitam entre as duas equipes.
O Peixe avançou em primeiro lugar no Grupo 16, com vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília, triunfo por 2 a 1 diante do União Cacoalense, de Rondônia, e mais um 2 a 1 contra o São-Carlense. Mateus Xavier é o artilheiro da equipe, com cinco gols. Até aqui, o Alvinegro Praiano atuou apenas em São Carlos.
No mata-mata, o Santos eliminou o Cuiabá ao vencer por 1 a 0, com gol de JP Chermont, que soma 52 jogos pelo time profissional do Peixe. Em seguida, superou a Ferroviária por 4 a 1, em revanche santista após a eliminação para a equipe de Araraquara, nos pênaltis, na Copinha do ano passado.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Ficha Técnica:
⚽CRUZEIRO X SANTOS - oitavas de final da Copinha
📲Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
📍Estádio: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)
⏰Horário: 21h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Juliano José Alves Rodrigues
🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes
Resultados do Santos:
1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)
04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis
07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)
10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício
segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)
12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont
terceira fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)
14.01 - Ferroviária 1 x 4 Santos - gols: Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson e Kenay
Resultados do Cruzeiro:
1º fase (Grupo 13) - sede: Estádio Lancha Filho (Franca, SP)
03.01 - Cruzeiro 3 x 0 Barra (SC) - gols: Fernando, Pablo e João Cervi
06.01 - Esporte de Patos (Paraíba) 0 x 1 Cruzeiro - gol: Fernando
09.01 - Francana (Franca) 0 x 1 Cruzeiro - gol: João Cervi
segunda fase - sede: Galileu de Andrade Lopes (Patrocínio Paulista, SP)
12.01 - Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite - gols: Pietro, Akiles e Eduardo Pape
terceira fase - sede: Estádio Lancha Filho (Franca, SP)
14.01 - Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta - Gols: Gustavo Zago, Pablo e Miguel
- Matéria
- Mais Notícias