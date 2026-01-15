Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo o jogo decisivo pelas oitavas de final da Copinha

O Cruzeiro e o Santos entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em duelo decisivo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

As duas equipes chegam à fase eliminatória após acumularem cinco vitórias na principal competição de base do país.

Os Crias da Toca alcançaram as oitavas de final com 100% de aproveitamento, somando 11 gols marcados e apenas um sofrido.

Na primeira fase, o Cruzeiro garantiu a classificação na liderança do Grupo 13, sediado em Franca (SP). A equipe venceu o Barra-SC por 3 a 0, com gols de Fernando, Pablo e João Cervi. Na sequência, superou o Esporte Clube de Patos-PB por 1 a 0, novamente com gol de Fernando. No confronto que encerrou a fase de grupos, diante da Francana, a Raposa venceu por 1 a 0, com mais um gol do zagueiro artilheiro João Cervi.

Com a melhor campanha do grupo, o Cruzeiro avançou à segunda fase e teve como adversário o Meia Noite. Em Patrocínio Paulista, a Raposa venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Pietro, Akiles e Eduardo Pape. Na fase seguinte, o time voltou a vencer, ao bater a Ponte Preta por 3 a 0, novamente atuando em Franca.

O Santos precisou lidar com "empréstimos" dos Meninos da Vila ao elenco profissional. No entanto, já havia um acordo entre Juan Pablo Vojvoda e o técnico Vinícius Marques. O treinador argentino deseja ter jogadores do Sub-20 prontos para reforçar o time principal no Campeonato Paulista e no Brasileirão.

O lateral-esquerdo Vinícius Lira participou apenas do primeiro jogo da Copinha, enquanto Mateus Xavier, Pepê Gonçalves e Gustavinho transitam entre as duas equipes.

O Peixe avançou em primeiro lugar no Grupo 16, com vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília, triunfo por 2 a 1 diante do União Cacoalense, de Rondônia, e mais um 2 a 1 contra o São-Carlense. Mateus Xavier é o artilheiro da equipe, com cinco gols. Até aqui, o Alvinegro Praiano atuou apenas em São Carlos.

No mata-mata, o Santos eliminou o Cuiabá ao vencer por 1 a 0, com gol de JP Chermont, que soma 52 jogos pelo time profissional do Peixe. Em seguida, superou a Ferroviária por 4 a 1, em revanche santista após a eliminação para a equipe de Araraquara, nos pênaltis, na Copinha do ano passado.

Elenco do Santos comemora a classificação para as oitavas da Copinha com a torcida. (Foto: Fotos: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽CRUZEIRO X SANTOS - oitavas de final da Copinha

📲Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

📍Estádio: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

⏰Horário: 21h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Cazé TV (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Juliano José Alves Rodrigues

🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes

Resultados do Santos:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont

terceira fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

14.01 - Ferroviária 1 x 4 Santos - gols: Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson e Kenay

Resultados do Cruzeiro:

1º fase (Grupo 13) - sede: Estádio Lancha Filho (Franca, SP)

03.01 - Cruzeiro 3 x 0 Barra (SC) - gols: Fernando, Pablo e João Cervi

06.01 - Esporte de Patos (Paraíba) 0 x 1 Cruzeiro - gol: Fernando

09.01 - Francana (Franca) 0 x 1 Cruzeiro - gol: João Cervi

segunda fase - sede: Galileu de Andrade Lopes (Patrocínio Paulista, SP)

12.01 - Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite - gols: Pietro, Akiles e Eduardo Pape

terceira fase - sede: Estádio Lancha Filho (Franca, SP)

14.01 - Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta - Gols: Gustavo Zago, Pablo e Miguel