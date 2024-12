Cruzeiro terá novidade na escalação para enfrentar o Bragantino

O Cruzeiro terá uma mudança na escalação para enfrentar o RB Bragantino, às 18h30m, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 36a rodada do Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, em relação ao time que empatou com o Grêmio por 1 a 1, no Mineirão, quarta-feira passada (27), escala Mateus Vital no lugar de Gabriel Verón, que reclamou de desgaste físico e não fica nem no banco. O atacante Kaio Jorge, contundido na coxa direita, e o meia Matheus Henrique, com fratura na costela, continuam de fora.

O Cabuloso vai jogar com Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Barreal e Lautaro Diaz.

Com a vitória de Bahia e Corinthians, no sábado (30), a Raposa caiu para o nono lugar e precisa da vitória para voltar para a sétima posição – com o título do Botafogo na Libertadores, os oito primeiros se classificam para a edição de 2025.

Jejum como visitante é desafio para o Cruzeiro em Bragança Paulista

O Cruzeiro está há quatro meses sem vencer como visitante no Brasileiro. A última vitória foi na abertura do turno, contra o Botafogo, por 3 a 0, no Engenhão, em 27 de julho. Depois foram dois empates e quatro derrotas fora de casa. E o técnico Fernando Diniz ganhou apenas um jogo no Brasileiro, comandando a equipe: 2 a 1 sobre o Criciúma, na 33.a. rodada.

O RB Bragantino está na zona de rebaixamento, com 37 pontos na 18ª posição e ainda não venceu sob o comando do técnico Fernando Seabra, que dirigiu o Cruzeiro até setembro. Foram três empates e uma derrota nos últimos jogos.

No turno, o time celeste venceu por 2 a 1 na Arena Independência, em 13 de julho. O Cruzeiro também venceu as três últimas partidas em Bragança Paulista e leva vantagem no confronto, com oito vitórias, seis derrotas e três empates. A Raposa marcou 24 gols e sofreu 15.