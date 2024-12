Para sonhar com Libertadores, Cruzeiro precisa derrotar o Bragantino

O Cruzeiro inicia neste domingo (1º), a última arrancada para tentar conquistar vaga na Libertadores de 2025. Enfrenta o Bragantino, às 18h30m (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois de perder o título da Copa Sul-Americana para o Racing por 3 a 1, a Raposa precisa garantir um lugar entre os classificados para a competição da Conmebol pela colocação no Brasileiro.

Para não depender de resultados dos concorrentes, principalmente Bahia e Corinthians, o Cabuloso tem de vencer os três jogos restantes. Além do Bragantino, enfrenta o Palmeiras, quarta-feira (4), no Mineirão, e o Juventude, domingo (8), em Caxias do Sul (RS).

Depois da derrota para o Racing sábado retrasado (23), em Assunção, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Grêmio, quarta-feira passada (27), no Mineirão. Apesar de ter apresentado melhor futebol, não foi o suficiente para sair de campo com os três pontos que seriam importantes na briga por vaga na Libertadores.

O volante Lucas Silva garante que os jogadores já superaram o trauma da perda da Sul-Americana.

- Após a perda do título, fiquei muito triste, chateado, porque queria muito conquistar mais um título nesse novo momento do clube. Foi um golpe muito duro para a torcida também. A gente se reuniu depois. Os jogadores estão fechados para passar a frustração o mais rápido possível - afirmou.

- O foco nessa reta final é total na vaga na Libertadores, dando alegria ao torcedor, mostrando um time competitivo para, no ano que vem, estar disputando títulos novamente - completou Lucas Silva.

Lucas Silva durante partida do Cruzeiro (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Cruzeiro tem retrospecto favorável, mas jejum como visitante

Para conseguir os três pontos em Bragança Paulista, a Raposa terá de quebrar um jejum de quatro meses sem vitória fora de casa neste Brasileiro. A última foi contra o Botafogo, por 3 a 0, no Engenhão, em 27 de julho. Depois, aconteceram dois empates (2 a 2 com o Vitória e 0 a 0 com o Cuiabá) e quatro derrotas (0 a 1 para o Internacional, 0 a 1 Fluminense, 0 a 3 Athletico-PR e 1 a 2 Corinthians).

Por outro lado, o retrospecto contra o Bragantino é favorável: oito vitórias, seis derrotas e três empates, com 24 gols marcados e 15 sofridos. No turno, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, no Mineirão. E ganhou também as três últimas partidas no Estádio Nabi Abi Chedid.

Provável escalação do Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz continua com dois desfalques importantes: o meia Matheus Henrique, com fratura na costela, e o atacante Kaio Jorge, contundido na coxa direita. Ele deve repetir o time que enfrentou o Grêmio: Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Lautaro Díaz.