Bragantino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (1º), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere.

O Cruzeiro encara o Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X CRUZEIRO

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Veron, Barreal e Lautaro Diaz. Técnico: Fernando Diniz.