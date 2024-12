Cruzeiro reencontra o técnico Seabra contra o RB Bragantino

O jogo do Cruzeiro neste domingo (1º), às 18h30m (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), marca o reencontro da equipe com o técnico Fernando Seabra, que dirigiu a Raposa até setembro e agora comanda o time paulista. Muito querido pelos jogadores celestes, o treinador não teve o mesmo respaldo da torcida na passagem pela Toca da Raposa.

Seabra começou a passagem pelo clube nas categorias de base em 2022, com boas campanhas. No fim de 2023, ele trabalhou ao lado do ex-diretor Paulo Autuori para comandar o time profissional nos últimos seis jogos do Brasileiro. A dupla se manteve invicta, com duas vitórias e quatro empates, evitou o rebaixamento para a Série B e garantiu vaga na Copa Sul-Americana deste ano.

No início deste ano, o treinador pediu para deixar a Toca e se transferiu para o Sub-23 do Bragantino, alegando motivo pessoais para voltar a São Paulo. Mas, em abril, com a demissão de Nicolás Larcamón, a diretoria celeste o procurou e ele voltou ao Cruzeiro, ainda sob o comando de Ronaldo Nazário.

Seabra obteve, então, bons resultados, terminando o turno do Brasileiro em quarto lugar e derrotando o líder Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, na primeira rodada do returno. Na Copa Sul-Americana, ficou em primeiro na fase de grupos, passou pelo Boca Juniors e ganhou o jogo de ida contra o Libertad, nas quartas de final.

Mas a sequência de maus resultados nos meses seguintes e a queda de rendimento da equipe causaram a demissão de Fernando Seabra em setembro. O treinador, então, voltou a Bragança Paulista e comandou a equipe a partir da 32ª. rodada, mas ainda não venceu: empatou as três primeiras partidas e perdeu a última, por 4 a 1 para o Internacional.

O volante Lucas Silva admite ter um carinho especial por Seabra e encara com naturalidade esse reencontro.

– O futebol é apaixonante por isso. Ele conhece nossa equipe e nós sabemos como ele gosta de jogar. Vamos encontrar o Seabra num momento muito complicado pelo lado dele para tentar escapar do rebaixamento. Temos um carinho muito grande por ele, eu especialmente, mas vamos defender nosso lado. Temos nossos objetivos – destaca o jogador.

Fernando Seabra durante a passagem pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quanto à mudança de comando no Cruzeiro, Lucas Silva comenta que a equipe vem se adaptando bem ao estilo do técnico Fernando Diniz:

– São estilos diferentes, e a gente vem se adaptando muito bem, entendendo o jeito de jogar dele e o lado pessoal também. Prova disso que no último jogo (contra o Grêmio, no Mineirão) nos sentimos muito leves em campo – finalizou.