Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:16 • Belo Horizonte (MG)

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na segunda-feira (15), após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro. Comandando o treinamento, o técnico Fernando Seabra contou com novidades no elenco.

O atacante Dinenno, se recuperando de lesão, e o volante Walace, recém-contratado, participaram das atividades com os companheiros. No entanto, a dupla não ficou todo o tempo em campo, fazendo apenas movimentação parcial.

Dinenno é a novidade mais importante. Seu último jogo com a camisa da Raposa foi no dia 11 de abril, no empate contra o Alianza-COL por 3 a 3, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Após isso, o atleta foi afastado e precisou passar por uma cirurgia no púbis, estando agora em processo de finalização da recuperação.

Walace, por sua vez, foi contratado em junho, mas ainda precisa aprimorar a parte física. O volante ficou fora, inclusive, do jogo contra o Bragantino, e a tendência é que siga fazendo atividades físicas para ser acionado posteriormente.

O Cruzeiro agora se prepara para o duelo contra o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileirão. O jogo será no próximo sábado (20) e colocará frente a frente o Verdão que é o vice-líder do torneio nacional, com 33 pontos, contra a Raposa, com 29, na quinta colocação.

Dinenno foi uma das novidades do Cruzeiro no treino de segunda (Foto: Reprodução / X)