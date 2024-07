Do céu ao inferno: entenda razões para queda abrupta de Douglas Costa, perto de rescisão com o Fluminense

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

O Fluminense está perto de rescindir o contrato de Douglas Costa, em comum acordo com o jogador. Com carreira de sucesso na Europa, em clubes como Shakhtar, Bayern de Munique e Juventus, além da Seleção, o jogador vive baixa na carreira desde o retorno ao futebol brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda os motivos para a rápida queda de rendimento do atleta de 33 anos:

Carreira de Douglas Costa

(Reprodução/Instagram)

Douglas Costa iniciou sua carreira no Grêmio, onde se destacou rapidamente por sua habilidade, velocidade e dribles precisos. Ele estreou pelo time principal em 2008, ainda jovem, e logo chamou a atenção de clubes europeus.

Em 2010, Douglas Costa se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde consolidou sua trajetória e início da carreira internacional. Ele conquistou diversos títulos nacionais, incluindo campeonatos ucranianos e copas, além de desempenhos sólidos na Liga dos Campeões.

Poucos anos depois, o atacante brasileiro levou seus talentos às terras alemães para jogar no Bayern de Munique. Nos Bávaros, o jogador continuou a brilhar, contribuindo significativamente para a conquista de diversos títulos além de chegar longe na Liga dos Campeões.

Posteriormente, na temporada 2017/18, Douglas Costa foi emprestado à Juventus, da Itália, onde também teve uma passagem marcante, que possibilitou sua ida à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Retorno ao Grêmio

(Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio)

Após passar por longíssimo períodos de lesões e empréstimos, Douglas Costa anunciou sua volta ao futebol brasileiro para jogar pelo Grêmio, em 2021.

Seu retorno gerou grandes expectativas entre os torcedores do clube porto-alegrense. Sua volta ao time que o revelou foi vista como uma chance de revitalizar o time com a experiência adquirida na Europa, mas o jogador não conseguiu render dentro de campo.

O Tricolor Gaúcho foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, com o jogador se envolvendo em diversas polêmicas durante a passagem. Dentro de campo, o atacante marcou 3 gols e forneceu 2 assistências em 28 jogos, e em momento de má fase do clube, ele pediu liberação dos treinos para sua festa de casamento, que aconteceria no Rio de Janeiro.

A gota d'água de sua passagem foi na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, onde o jogador marcou gol na derrota e, na comemoração, correu em direção à torcida, deu um "tchauzinho" e apontou para o número 10 às costas. A situação foi vista como desrespeito pelos torcedores na partida que rebaixou o Grêmio.

Fluminense

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Depois de sua breve passagem no futebol dos Estados Unidos, Douglas Costa assinou um contrato de produtividade com o Fluminense para a temporada de 2024, depois do ano mágico da Libertadores.

Antes de acertar com o Tricolor das Laranjeiras, Douglas Costa tinha um acordo encaminhado para defender o Samsunspor, da Turquia, mas uma conversa com o técnico Fernando Diniz e a proposta do clube carioca fizeram o jogador mudar de ideia.

Atualmente, o Fluminense é o último colocado do Campeonato Brasileiro e luta contra o rebaixamento na competição. O caso da rescisão entre ambas as partes vem à tona após vídeos do atacante em festa serem divulgados nas redes sociais. O atacante, que chegou ao clube no início do ano, não fez nenhum gol vestindo a camisa.