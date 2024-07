Cássio comemora estreia e espera Cruzeiro no topo da tabela do Brasileirão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 19:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro venceu o Bragantino por 2 a 1 na tarde deste sábado (13), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio comemorou o triunfo e espera ver a equipe na parte superior da tabela na reta final do torneio nacional.

-Pensar jogo a jogo. Há uma cobrança para brigar em cima. Continuar com os pés no chão. Chegaram grandes jogadores, os que estavam aqui e os que chegaram vão contribuir, todos focados em ajudar a subir na tabela. É manter entre os primeiros e o Brasileiro vai se decidir no final. Nas seis, sete rodadas finais é que vai ser decidido para ver onde vai brigar - ressaltou o goleiro em entrevista ao Premiere.

Cássio fez sua primeira partida com a camisa do Cruzeiro, mas já treina há cerca de dois meses com os companheiros. Ele agradeceu a recepção e brincou com o fato de ter sofrido um gol.

-Agradeço a recepção, tudo que recebi da torcida, pessoal de Belo Horizonte, muito boa a recepção. Feliz com a vitória, foi uma vitória do grupo, hoje temos que dar continuidade para manter na parte de cima da tabela, feliz com o resultado, entrando no ritmo ainda, evoluir ainda, fazia um tempo que eu não jogava, no contexto geral estou feliz. Aconteceu o gol no final, mas o importante é a vitória. O grupo sempre está na frente - finalizou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 29 pontos no torneio nacional, ocupando a quinta colocação.