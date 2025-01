O Cruzeiro anunciou neste domingo (5) a renovação de contrato com o volante Lucas Silva até o fim de 2026. A prorrogação do vínculo do jogador, que tinha uma cláusula de renovação automática prevista para o término de 2024, reforça a estratégia do clube em manter peças-chave para o futuro. Lucas Silva, destacado por sua performance sob a liderança do técnico Fernando Diniz, especialmente na temporada anterior, reiterou seu compromisso com a equipe e os torcedores.

Lucas Silva compartilhou a sensação de frustração pelos resultados não alcançados, mas enfatizou sua lealdade ao Cruzeiro.

- Sinto a frustração de cada torcedor, pois também sou um, dentro de campo, com aquela expectativa batendo na trave de novamente ser campeão. Porém, mais do que ninguém, aprendi desde os períodos de base a honrar essa camisa e a dar tudo por ela, e é esse o compromisso para a próxima temporada! Com o apoio indispensável da Nação Azul, vamos seguir juntos - declarou.

A temporada de Lucas Silva

No decorrer de 2024, o volante marcou presença em 50 partidas, marcando dois gols e demonstrando liderança, assumindo frequentemente a função de capitão. Com um histórico de conquistas pelo Cruzeiro, incluindo dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014) e duas Copas do Brasil (2017 e 2018), Lucas Silva se consolida como um elemento fundamental para o clube.

