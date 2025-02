Técnico reconhece que Cruzeiro precisa melhorar para semifinal

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, sabe que a equipe terá de melhorar muito o rendimento para os jogos contra o América, pela semifinal do Campeonato Mineiro – o primeiro jogo, no Mineirão, será domingo, e a volta no fim de semana seguinte. Apesar de ter comandado o time apenas na última rodada, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, na quarta-feira (12), o treinador sabe que a Raposa ficou devendo na primeira fase do Estadual.

continua após a publicidade

➡️Com time misto, Cruzeiro perde na estreia de Leonardo Jardim

- Como dizem aqui no Brasil, a gordura foi queimada. Agora é chamar a responsabilidade no mata-mata. Queremos estar na final e o título do Mineiro – afirmou Leonardo Jardim, após a partida na Arena do Jacaré, contra o Democrata-GV.

Para o treinador, o sentimento de frustração pela campanha até aqui na temporada é compartilhado por todos:

- Sinto que a equipe reconhece que essa fase de classificação, apesar de alcançarmos o objetivo, não foi brilhante. Todos nós sabemos disso, mas, com certeza, que eu vejo dentro do clube toda a gente tentar trabalhar para mudarmos e obtermos resultados mais positivos – disse o técnico.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim terá pouco tempo para melhorar desempenho do Cruzeiro até semifinal contra o América (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

As vaias do torcedor na Arena do Jacaré, na quarta-feira (12), não assustaram Leonardo Jardim:

- Sabia que a cobrança no Brasil é grande. No Cruzeiro, os adeptos são apaixonados, querem ganhar e não estão felizes com a equipe. Penso que a equipe é um coletivo e estamos todos num momento baixo. Não é somente um jogador ou outro – afirmou.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Para Leonardo Jardim, responsabilidade de melhorar é dos mais experientes do grupo

Leonardo Jardim, no entanto, afirma que, apesar de contar com os garotos da base, como os que ficaram no banco de reservas diante do Democrata-GV, o momento é para os mais experientes darem a resposta em campo:

continua após a publicidade

- Acho que a base do Cruzeiro tem bons jogadores, mas, como disse, nesse momento, o elenco que foi formado é que tem a responsabilidade de inverter o rumo dos acontecimentos. São aos mais experientes que temos de nos agarrar – disse o técnico português.