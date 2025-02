Fernando Diniz rebate críticas a falta de variação: ‘Perfeito idiota’

Sem clube desde que foi demitido do Cruzeiro, Fernando Diniz deu uma longa entrevista nesta quarta-feira (12), ao podcast "Charla", onde rebateu críticas a seus trabalhos como treinador, se defendendo das acusações de ser um treinador sem variação tática nas equipes que comandou.

continua após a publicidade

- Para quem quer estudar futebol, o buraco é muito mais embaixo. Depois de treinar o meu time, assisto aos jogos da equipe mais umas 4 ou 5 vezes… Aí o cara que assiste ao jogo na TV de maneira superficial, não conhece ninguém, nem o que está acontecendo no clube, acha que sabe o que eu não sei. E ainda acha que eu tenho que fazer o que ele quer. Ou seja, é me achar um perfeito idiota. Porr*… E tem gente que cai nisso! - disse indignado.

➡️ Fernando Diniz fala sobre “amolecimento” do Flu em 2024; veja

- O que é variação tática? Sair com bola longa? Olha quantas bolas longas o Fluminense fazia por jogo. O cara acha que variação tática é baixar a linha. E o Fluminense marcava muito bem em linha alta, linha média e linha baixa. Contra o Boca Juniors, jogamos com um a menos, marcamos em linha baixa e os caras não fizeram nada. Contra o Inter, a mesma coisa. Mas o cara fala que não tem variação - explica Fernando Diniz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernando Diniz comandando treinamento no CT da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Fernando Diniz pelo Fluminense

Fernando Diniz encerrou sua segunda passagem no Fluminense com três títulos conquistados: Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca. O treinador entrou na história como um dos nomes mais vitoriosos do clube é responsável por dois títulos inéditos.