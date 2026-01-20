Cruzeiro recusa nova investida italiana por Kaiki

Destaque do Cruzeiro na última temporada, o lateral-esquerdo Kaiki segue na mira dos italianos. O Como, que demonstra interesse pelo jogador desde o fim de 2025, fez mais uma investida pelo jogador.

Agora, a equipe acenou com uma oferta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem do Lance!.

Esta não foi a primeira investida da equipe comandada por Cesc Fábregas pela revelação do Cruzeiro. Recentemente, a equipe ofereceu 7 milhões de euros, mas a proposta foi recusada.

Entretanto, os 9 milhões de euros ainda não chegam ao que a diretoria celeste deseja para negociar o Cria da Toca. Segundo apurou a reportagem do Lance!, a proposta, inclusive, já foi recusada.

Outras equipes já demonstraram interesse em Kaiki

No fim de 2025, diversas equipes demonstraram interesse em contar com o defensor. Porém, o Como foi quem mais foi fundo nas observações, enviando até mesmo representantes para acompanhar partidas do atleta no Brasileirão.

Além disso, clubes espanhóis e portugueses também chegaram a buscar informações sobre o atleta. Clubes da MLS e o Porto, de Portugal, já fizeram sondagens que forçaram a Raposa a renovar o vínculo do Cria da Toca até 2027.

Kaiki foi destaque em estudo internacional

Peça fundamental na temporada do Cruzeiro em 2025, o lateral-esquerdo Kaiki foi destaque em um estudo internacional sobre jogadores com menos de 23 anos. Segundo levantamento produzido pelo CIES Football Observatory, ele foi o segundo melhor jogador de linha entre os atletas na categoria que atuam na Série A.

O estudo realizado em parceria com a Impect, empresa alemã especializada em estatísticas, apontou que apenas Vitor Roque teve um desempenho melhor que o do defensor celeste.

Com base em critérios que medem eficiência e impacto do jogador nos jogos, o levantamento do CIES Football Observatory deu nota 80.8 para o jogador do Cruzeiro, que ficou atrás apenas do atacante palmeirense, que recebeu 81.9.