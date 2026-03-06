Cássio e Gerson evoluem em recuperação e podem ser reforços para Cruzeiro x Atlético-MG
A dupla pode reforçar o time de Tite
O Cruzeiro realizou, na manhã desta sexta-feira (6), o penúltimo treinamento visando a decisão do Campeonato Mineiro. Na Toca da Raposa II, Cássio e Gerson deram mais um passo no processo de recuperação dos problemas nos joelhos que tiveram no último sábado.
Segundo apuração do Lance!, a dupla progrediu e participou de um tempo maior nas atividades em campo com o restante do grupo no Centro de Treinamento. Na última quinta-feira, eles já haviam feito atividades parciais.
Neste sábado, Tite irá liderar uma atividade na parte da tarde que deverá ser determinante para a presença ou não dos jogadores. O caso de Gerson é mais tranquilo, uma vez que não teve nenhuma alteração estrutural. Cássio, no entanto, se recupera de um estiramento ligamentar no joelho direito.
Cruzeiro x Atlético-MG
Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.
A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.
